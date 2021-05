Unterföhring (ots) - Alpenglühen statt Blitzlicht-Gewitter. Gummistiefel statt High Heels. Kuhmilch und Quellwasser statt Latte Macchiato und Champagner. ProSieben macht die dritte Staffel von "Die Alm - Promischweiß & Edelweiß" zum Sommer-Event und zeigt sechs Folgen der Reality-Show ab 24. Juni 2021, immer donnerstags um 20:15 Uhr. Das Moderatoren-Duo Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren beobachtet und kommentiert das heitere Treiben auf der prominentesten Alm der Welt.Christian Düren: "Ich bin ein großer Reality-TV-Fan und sauge wirklich alles aus dem Genre auf. Das wird ein sehr spannendes Paket. Für Collien und mich ist es das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten - ich freu mich echt darauf."Collien Ulmen-Fernandes: "Da ist bestimmt ordentlich was los auf der Alm. Vermutlich klopfen wir nach drei Tagen an und wollen mit einziehen. Ich bin sehr froh, dass ich mit Christian mein persönliches Reality-TV-Wikipedia an meiner Seite habe."Mit Promischweiß und Fleiß zum Almkönig:innen-TitelGrandioses Bergpanorama. Ein Leben im Einklang mit der Natur. Herrliche Ruhe. Und harte körperliche Arbeit. Wie meistert die Alm-Prominenz das einfache Leben ohne Strom und fließend Wasser? Wer besteht die Muh-Proben und das Zusammenleben mit anderen prominenten Zeitgenoss:innen am besten? Und wer entpuppt sich für seine Mitbewohner:innen als echter Alm-Traum oder scheitert am geringsten Mist? Welcher der Promis verlässt die malerische Idylle als Almkönig:in?Produziert wird "Die Alm" von der Redseven Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Die Alm - Promischweiß & Edelweiß" - ab 24. Juni 2021, sechs Folgen, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Kevin Körber, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 oder - 1169email: kevin.koerber@seven.one, petra.dandl@seven.oneTabea WernerPhoto Production & Editingphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4919969