Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der österreichische Immobilienentwickler UBM Development emittiert unter der (ISIN AT0000A2QS11/ WKN A3KQGX) eine Anleihe mit Fälligkeit zum 21.05.2026, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage inklusive der Aufstockung 150 Millionen Euro, der Zinssatz sei mit 3,125% festgelegt. Die Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen, erstmalig am 21.05.2022. Als Mindestbetrag der handelbaren Einheit seien 500 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 500 Euro ausgewiesen. Die Rückzahlung der Anleihe könne sich erhöhen, wenn bestimmte ESG-Kriterien vom Unternehmen nicht erreicht würden. (Bonds Weekly Ausgabe vom 20.05.2021) (20.05.2021/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...