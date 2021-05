Brüssel (www.fondscheck.de) - Candriam ernennt Paulo Salazar zum Co-Head of Emerging Markets, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser Rolle steht der ehemalige Senior Emerging Markets Equity Analyst und Fondsmanager an der Seite von Jan Boudewijns, der das Team für Schwellenländeraktien seit 2003 leitet. Nach knapp 40 Jahren in der Finanzbranche, 35 davon bei Candriam, plant Boudewijns seinen Ruhestand. ...

