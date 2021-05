Next.e.GO Mobile will in den mexikanischen Markt einsteigen und kooperiert dafür mit Questum, einem Tochterunternehmen des mexikanischen Industriekonsortiums Grupo Quimmco. Zusammen wollen sie in dem lateinamerikanischen Land eine Produktionsstätte in Form einer Mikrofabrik errichten. Quimmco plane, mit den e.GO-Modellen Fahrzeugflotten landesweit zu elektrifizieren, wie Next.e.GO Mobile mitteilt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...