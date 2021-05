DGAP-News: Bybit / Schlagwort(e): Vertrag

Bybit führt Ethereum-Terminkontrakte ein



20.05.2021 / 11:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bybit führt Ethereum-Terminkontrakte ein



SINGAPUR- Media OutReach - 20. Mai 2021 - Die Krypto-Börse Bybit kündigte heute an, dass sie am 20. Mai Ethereum-Futures einführen und damit ihr Angebot zu diesem führenden Altcoin ausweiten wird. Der Handelt mit ETHUSD0625 startet am 20. Mai ca. 10.00 Uhr UTC, sofern die Liquiditätsbedingungen erfüllt sind. ETHUSD0924 soll ab dem 24. Mai, ebenfalls ab ca. 10.00 Uhr UTC zum Handel verfügbar sein, wenn auch hier die Liquiditätsbedingungen stimmen. Für Ethereum-Terminkontrakte werden keine Finanzierungsgebühren fällig, solang die Kontrakte gültig sind, können Händler ihre Positionen kostenfrei halten. Das bereits angekündigte Cloud-Mining von Bybit, ein Mining-as-a-Service-Produkt (MaaS), mit dem Benutzer schon ab nur 100 USD sofortigen Zugriff auf das ETH-Schürfen erhalten, tritt zusammen mit ETHUSD0924 am 24. Mai in Kraft. "Angesichts des weiter stagnierenden Bitcoin-Kurses suchen Händler und Investoren zunehmend nach Alternativen," erklärte Ben Zhou, Gründungsmitglied und CEO von Bybit. "Wir freuen uns über die Einführung unseres neuen Ethereum-Terminkontrakts, denn der steigende Bedarf unter Kleinanlegern und institutionellen Kunden macht derzeit den Weg frei für eine neue Blüte der Altcoins. Diese Ethereum-Futures und das Cloud Mining von Bybit werden damit Teil unserer ETH-Produktfamilie, zu der auch unsere unbefristeten ETHUSD- und ETHUSDT-Kontrakte gehören. Für unsere Kunden, die ihre Positionen entweder sichern oder von künftigen Kursbewegungen bei ETH profitieren wollen, ergeben sich damit ganz neue Chancen." In den letzten 12 Monaten ist der Kurs von ETH, der nach Marktkapitalisierung zweigrößten Kryptowährung, um das 20-fache gestiegen und damit vier Mal so hoch wie der Bitcoin-Kurs im selben Zeitraum. Nach dem Berlin Upgrade im April 2015 kam es zu einer Stabilisierung der Ethereum-Gasgebühr, auch wenn durch das im Juli anstehende EIP 1559 (London) Upgrade eine weitere Senkung der Gasgebühren und eine deflationäre Geldpolitik zu erwarten steht. Über Bybit



Bybit ist eine Börse für Kryptowährungen, die im März 2018 gegründet wurde. Das Unternehmen bietet Kleinanlegern und institutionellen Kunden weltweit Services im Bereich Onlinehandel und Online-Mining sowie API-Support. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bybit.com/



Für aktuelle News folgen Sie Bybit auf den Social-Media-Plattformen Twitter und Telegram. Bybit Medienkontakt: Mavis Wu mavis.wu@hkstrategies.com +852 2894 6356

20.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de