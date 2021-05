Incyte (Nasdaq: INCY) gab heute bekannt, dass zahlreiche Abstracts mit Daten aus dem Onkologieportfolio des Unternehmens auf der bevorstehenden Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO), die vom 4. bis 8. Juni 2021 in virtuellem Format stattfindet, präsentiert werden.

"Wir freuen uns darauf, Daten aus dem gesamten Onkologieportfolio von Incyte und Partnerprogrammen auf der diesjährigen ASCO-Jahrestagung vorzulegen", so Dr. med. Steven Stein, Chief Medical Officer, Incyte. "Zu den auf diesem Kongress präsentierten Daten gehören neue Dreijahresdaten aus der Studie L-MIND zu Tafasitamab bei rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom sowie Ergebnisse aus der Studie OPTIC zu Ponatinib bei chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen Phase. Diese Daten unterstreichen unseren kontinuierlichen Fokus auf wissenschaftliche Forschung, um den Patienten besser helfen zu können."

Zu den wichtigsten, von der ASCO angenommenen Abstracts gehören:

Mündliche Vorträge

Ponatinib

OPTIC Primary Analysis: A Dose-Optimization Study of 3 Starting Doses of Ponatinib (PON)1(Abstract 7000. Sitzung: Hematologic Malignancies-Leukemia, Myelodysplastic Syndromes, and Allotransplant.)

Posterdiskussionen

Tafasitamab

Long-Term Analyses from L-MIND, a Phase 2 Study of Tafasitamab (MOR208) Combined with Lenalidomide (LEN) in Patients with Relapsed or Refractory Diffuse Large B-cell Lymphoma (R/R DLBCL)2 (Abstract 7513. Sitzung: Hematologic Malignancies-Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia.)

Capmatinib

Capmatinib in MET Exon 14-Mutated, Advanced NSCLC: Updated Results from the GEOMETRY Mono-1 Study3(Abstract 9020. Sitzung: Lung Cancer-Non-Small Cell Metastatic.)

E-Poster

Capmatinib

Capmatinib Efficacy in Patients with NSCLC Identified as METex14 Using an NGS-Based Liquid Biopsy Assay: Results from the GEOMETRY Mono-1 Study3(Abstract 9111. Sitzung: Lung Cancer-Non-Small Cell Metastatic.)

Patient-Reported Outcomes in Capmatinib-Treated Patients with METex14-Mutated Advanced NSCLC: Results from the Phase 2 GEOMETRY Mono-1 Study3(Abstract 9056. Sitzung: Lung Cancer-Non-Small Cell Metastatic.)

Phase 1b/2 Study of Capmatinib Plus Gefitinib in Patients with EGFR-Mutated, MET-Dysregulated Non-Small Cell Lung Cancer who Received Prior Therapy: Final Overall Survival and Safety3(Abstract 9048. Sitzung: Lung Cancer-Non-Small Cell Metastatic.)

Pemigatinib

Pemigatinib for Previously Treated Locally Advanced/Metastatic Cholangiocarcinoma (CCA): Update of FIGHT-202 (Abstract 4086. Sitzung: Gastrointestinal Cancer-Gastroesophageal, Pancreatic, and Hepatobiliary.)

Retifanlimab

Phase 2 Study of Retifanlimab (INCMGA000 (Abstract 2571. Sitzung: Developmental Therapeutics-Immunotherapy.)

Studien zur Ruxolitinib-Parsaclisib-Kombination

A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Ruxolitinib Plus Parsaclisib in Patients with JAK- and PI3K-Inhibitor Treatment-Naïve Myelofibrosis (Abstract TPS7058. Sitzung: Hematologic Malignancies-Leukemia, Myelodysplastic Syndromes, and Allotransplant.)

Tafasitamab

A Phase 3 Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Tafasitamab Plus Lenalidomide and Rituximab Versus Placebo Plus Lenalidomide and Rituximab in Patients with Relapsed/Refractory (R/R) Follicular Lymphoma (FL) or Marginal Zone Lymphoma (MZL) (Abstract TPS7568. Sitzung: Hematologic Malignancies-Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia.)

First-MIND: A Phase 1b, Open-Label, Randomized Study to Assess Safety of Tafasitamab (tafa) or Tafa Lenalidomide (LEN) in Addition to R-CHOP in Patients with Newly Diagnosed DLBCL2(Abstract 7540. Sitzung: Hematologic Malignancies-Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia.)

Vollständige Angaben zu den Sitzungen und Datenpräsentationen sind dem Online-Programm der ASCO21 zu entnehmen: https://meetinglibrary.asco.org. Die Vorträge, Posterdiskussionen und Postersitzungen sowie themenbasierte klinische wissenschaftliche Symposien, die zur Präsentation auf der ASCO-Tagung angenommen wurden, stehen ab Freitag, dem 4. Juni 2021, 9 Uhr ET, auf Abruf zur Verfügung.

1 Von Takeda gesponsertes Abstract.

2 Von MorphoSys gesponsertes Abstract.

3 Von Novartis gesponsertes Abstract.

