Gold-Calls mit 92%-Chance bei Kursanstieg auf 1.920 USD

Laut einer im täglich erscheinenden BNP-Newsletter "DailyEdelmetall" veröffentlichten Analyse befindet sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) nach wie vor unter Druck. Hier die kurze Analyse:

"Rückblick: Mitte April durchbrach eine Kaufwelle den Widerstand bei 1.764 USD und setzte damit den nächsten Meilenstein für die laufende Goldpreisrally. Diese führte an die Barriere bei 1.798 USD, die nach einem mehrtägigen Richtungskampf schließlich von den Bullen überwunden wurde. Entlang der Oberseite eines steilen Aufwärtstrendkanals zog der Goldpreis zuletzt an und am vergangenen Montag über den Widerstand bei 1.848 USD an und erreichte am Dienstag das Kursziel bei 1.875 USD, das am 19.5.21 überwunden wurde.

Ausblick: Aktuell wird die steile Kaufwelle der letzten Tage durch den gestrigen Rücksetzer auf 1.861 USD leicht korrigiert. Ein direkter Anstieg in Richtung 1.900 USD ist aber jederzeit möglich, solange die 1.840 USD-Marke nur angelaufen, nicht aber unterschritten werden sollte. Gelingt den Bullen auch der Ausbruch über das Kursziel bei 1.900 USD, könnte die Rally eine leichte Ausdehnung bis 1.920 und 1.935 USD erfahren. Dort wäre aber spätestens mit einer starken Korrektur zu rechnen. Wird die 1.840 USD-Marke dagegen unterschritten, wäre der Anstieg seit 13. Mai neutralisiert und ein Rückfall an die Supportzone von 1.808 bis 1.815 USD die Folge."

Gelingt es dem Goldpreis, die Marke von 1.900 USD zu überwinden, um danach auf 1.920 USD zuzulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 1.850 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf Gold mit Basispreis bei 1.850 USD, Bewertungstag 9.7.21, BV 0,1, ISIN: DE000PF9TFQ1, wurde beim Goldpreis von 1.871,56 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,219 USD mit 4,49 - 4,64 Euro gehandelt.

Legt der Goldpreis im Verlauf der nächsten zwei Wochen auf 1.920 USD nach, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 6,83 Euro (+47 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.822,254943 USD

Der HVB-Open End Turbo-Call auf Gold mit Basispreis und KO-Marke bei 1.822,254943 USD, BV 0,1, ISIN: DE000HR7KKL1, wurde beim Goldpreis von 1.871,56 USD mit 4,15 - 4,17 Euro taxiert.

Steigt der Goldpreis auf 1.920 USD an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Goldpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 8,01 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Hebelprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de