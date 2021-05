Berlin (ots) - Bei der Vielfalt der Stipendien in Deutschland ist es nicht immer einfach, sich einen guten Überblick zu verschaffen. Dabei sollten sich nicht nur Einserkandidaten- und kandidatinnen über die Möglichkeiten informieren, denn oft spielen bei der Stipendienvergabe auch andere Faktoren wie ehrenamtliches Engagement und biographische Hürden eine wichtige Rolle.Da es keine einheitliche Bewerbungsfrist für Stipendien gibt, sollte ausreichend Zeit für die Vorbereitungen eingeplant werden. Der erste Schritt ist das passende Stipendium zu finden und sich ausführlich sowohl über den Stipendiengeber als auch über die Bewerbungsvoraussetzungen zu informieren. Manche Stiftungen bieten neben der finanziellen Unterstützung auch eine ideelle Förderung, wie Workshops, Seminare und Kurse. Daher sollten die Bewerberinnen und Bewerber sich mit den Werten und Ideen der Stipendiengeber identifizieren können. Außerdem kann man bei den Stiftungen sehr hilfreiche berufliche Netzwerke knüpfen.Der Beratungsservice Elternkompass bietet Unterstützung und informiert in kostenfreien und frei zugänglichen Onlineseminaren über verschiedene Stipendien. Die Seminare richten sich an Studierende, Schülerinnen und Schüler sowie an Eltern, die ihre Kinder bei der Stipendiensuche unterstützen möchten.Das nächste Onlineseminar "Die 5 Stipendienarten in Deutschland" findet am 02. Juni um 18:00 Uhr statt. Dabei werden verschiedene Stipendienmöglichkeiten, Auswahlkriterien und Bewerbungstipps vorgestellt. Die Veranstaltung erfolgt ohne Registrierung und wird über zoom durchgeführt - der Link ist auf der Website www.elternkompass.info zu finden.Außerdem hat der Elternkompass ein neues Format zur Unterstützung bei der Stipendiensuche entwickelt - den Stipendium-O-Mat (https://www.surveymonkey.de/r/FQFTWLM). Anhand von den anonymisierten Antworten der Interessenten wird am Ende eine grobe Richtung aufgezeigt, welche Stipendien in Frage kommen könnten. Zudem ist das Team für eine ausführliche Beratung unter der Telefonnummer 030 278906-777 zu erreichen. Fragen können darüber hinaus per E-Mail an service@elternkompass.info gestellt werden.Über den ElternkompassDer Elternkompass ist ein unabhängiges, kostenfreies Informations- und Beratungsangebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Er wird von der Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn Franken und dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds gefördert. Das Team des Elternkompass bietet Orientierung in der deutschen Stipendienlandschaft, zeigt Stipendienmöglichkeiten auf und informiert über Bewerbungsverfahren. Mehr Informationen zum Elternkompass sowie den kostenlosen Informationsflyer finden Sie unter www.elternkompass.info.Pressekontakt:Lina Adomaityte, Elternkompass, Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, Spreeufer 5, 10178 Berlin, Tel.: 030 278906-51, E-Mail: l.adomaityte@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67067/4920126