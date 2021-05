DJ Nestle investiert 220 Mio US-Dollar in neues Werk in Indonesien

Von Giulia Petroni

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle investiert 220 Millionen US-Dollar in eine Getränkefabrik in Indonesien. Das Werk entstehe in Batang in der Provinz Zentraljava und soll Flüssigmilch der Marke Bear sowie trinkfertige Getränke wie Milo und Nescafe produzieren, teilten die Schweizer mit. Auf dem 20 Hektar großen Gelände sollen 200 Arbeitsplätze entstehen.

"Trotz der Covid-Pandemie sind wir optimistisch, was die Wachstumschancen in Indonesien angeht", sagte Ganesan Ampalavanar, der Marktchef von Nestle Indonesien. Die neue Fabrik soll im Jahr 2023 für die kommerzielle Produktion fertig sein.

