Wie funktioniert modernes Asset Management? - Experteninterview mit Markus Niedermeier

Nachhaltiges Wirtschaften wird ein immer präsenteres Thema, auf das mehr und mehr Unternehmen einen großen Wert legen. Die Entwicklungen zeigen, dass neben den Unternehmen an sich, besonders die Kunden einen immer stärkeren Wunsch nach nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen haben. Blickt man auf die Asset Management-Branche, erkennt man ähnliche Entwicklungen. Der Fokus auf ausschließlich stetig wachsenden Profit wird zunehmend stärker auf ebenso nachhaltiges Wirtschaften erweitert. Wie das funktioniert und warum nachhaltiges Arbeiten und steigende Gewinne keine Gegensätze sein müssen, erklärt Markus Niedermeier, Geschäftsführer der LHI Gruppe. Für wen ist professionelles Asset Management, wie das der LHI, geeignet? Markus Niedermeier: "Unsere Produkte und damit auch das Assetmanagement sind für nationale und internationale (Semi-) Professionelle Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke aber auch Stiftungen und Family Offices ausgelegt." Worauf sollte man bei der Wahl des Partners in Bezug auf Asset Management achten? Markus Niedermeier: "Auf einen aktiven Management Ansatz, also nicht nur kaufen und verwalten. Der Assetmanager beobachtet den Markt und die Gegebenheiten und agiert entsprechend, um den Wert des Assets zu erhalten und zu steigern. Er sollte ein hohes Maß an Stabilität auf Unternehmensebene und bei den handelnden Personen haben. Vermögensverwaltung hat viel mit Vertrauen und Zutrauen in die Fähigkeiten des Assetmanagers zu tun. In der LHI hatten wir seit Gründung 1973 kein einziges Jahr mit einem negativem Jahresergebnis und die durchschnittliche Mitarbeiterzugehörigkeit liegt bei 14 Jahren. Zudem sollte der Assetmanager ein möglichst breites und tiefes eigenes Know-How, kombiniert mit einem guten Netzwerk an externen Partnern und einem hohen Qualitätsanspruch haben." Welche Auswirkungen haben ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) auf das Asset Management? Markus Niedermeier: "Ganz wesentliche Auswirkungen. Sie sind bzw. werden beispielsweise integraler Bestandteil von Anlagebedingungen und Reportings. Eine klare ESG-Strategie trägt gerade bei langfristigen Investments einiges zum Werterhalt bzw. zur potenziellen Wertsteigerung eines Assets bei - ist also keinesfalls "nur" gut für das Klima, sondern auch den Anlageerfolg. Durch die Offenlegungsverordnung und den politisch und gesellschaftlich gewollten Trend hin zur "Klimaneutralität" wird von den meisten institutionellen Kunden erwartet, dass ein Assetmanager seine Strategie aber auch sein tägliches Handeln entsprechend anpasst." Was bedeutet modernes Assetmanagement in diesem Zusammenhang? Markus Niedermeier: "Grundlegend bedeutet es, Produkte nach Artikel 8 (ESG-Strategie) und Artikel 9 (ESG Impact) der Offenlegungsverordnung anzubieten. Das laufende Assetmanagement muss anhand von klar definierten ESG-Kriterien und angewandten ESG-Scoringmodellen erfolgen, wo es bspw. möglich ist, auf "Green Leases" abzustellen. Die Bewirtschaftung der Assets muss mit dem Ziel erfolgen einen jeweils höheren ESG-Score zu erreichen." Bild: Das Firmengebäude der LHI Gruppe, der Campus Pullach, wurde mit dem DGNB-Siegel Platin für nachhaltiges Bauen ausgezeichnet. Bildquelle: M+P Duckek Wie setzt sich die LHI Gruppe von seinen Mitbewerbern ab? Markus Niedermeier: "Wir bieten unseren Investoren auf ihre Bedürfnisse maßgeschneiderte Produkte an. Wir haben bisher über 160 Investmentprodukte aufgelegt. Der Unterschied liegt genau dort. Wir unterscheiden uns damit klar von Anbietern, die lediglich große Portfoliofonds anbieten. Auch in Sachen Nachhaltigkeit haben wir schon sehr früh angefangen unsere Hausaufgaben zu machen. Wir sind bereits seit letztem Oktober ein "Klimapositives" Unternehmen. Die LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH auf Gesellschaftsebene hat bereits ein externes ESG-Rating mit der Note: "sehr gut". Zwei Fonds sind zudem durch ein externes Rating mit dem Label ESG-Impact-Produkt (also ein Produkt nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung) und einer als ESG-Strategie-Produkt (also ein Produkt nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung) zertifiziert. Wir bieten möglichst viele Aspekte des Assetmanagements inhouse und gegenüber dem Investor "aus einer Hand" an, ohne dabei auf externe Expertise - etwa in der Due Diligence - zu verzichten. Des Weiteren setzt die LHI Gruppe konsequent auf die Digitalisierung ihrer Prozesse, wie z.B. eine digitale Assetdatenbank." Stichwort Digitalisierung: Welche Prozesse sind bei einem modernen Assetmanager wie bei der LHI digitalisiert und automatisiert? Markus Niedermeier: "Ohne ESG-Reporting wird es nicht mehr gehen und dazu ist es notwendig, dass eine digitale Datenverarbeitung z, B. bei einer Immobilie rund um die Verbrauchskennzahlen Standard ist. Neue Objekte durchlaufen bei uns neben der Due Diligence einer erweiterten Ankaufsprüfung unter ESG-Kriterien. Diese Prüfung bezieht sich u.a. auf Energieeffizienz, Wasserverbrauch, CO2-Emissionen, Baumaterialien, Gebäudeausstattung, Betriebskosten, Mieterkomfort und Konnektivität. Eine gut funktionierende IT-Landschaft ist dafür unabdingbar. Wir haben zum Beispiel bereits auf SAP-Hana umgestellt, einen digitalen Posteingang eingeführt und sind technisch so aufgestellt, dass der komplette Geschäftsbetrieb auch in Krisen, wie wir sie derzeit haben, sichergestellt ist. Wir können technisch flexibel arbeiten und dabei Datenqualität und Sicherheit bzw. Zahlungsverkehr stets gewährleisten." In welche Richtung wird sich das Assetmanagement in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich entwickeln? Markus Niedermeier: "Neben allen Digitalisierungsthemen wird das Thema ESG bei allen Assetklassen weiter an Fahrt aufnehmen. D.h. nur Assetmanager, die die Ansprüche der Investoren diesbezüglich erfüllen, werden erfolgreich sein. Was die Assets anbelangt erwarten wir im Bereich Immobilien den Schwerpunkt auf langfristig vermietete Infrastruktur- und Sozialimmobilien, wie Behördenzentren, Kitas oder Seniorenimmobilien. Natürlich wird die Assetklasse Erneuerbare Energien stark im Fokus der Investoren sein. Wir setzen hier neben Wind, Solar und Wasserkraft auch auf neue Technologien wie Ladesäulen, Speicher und grünen Wasserstoff." Enthaltene Werte: DE0009653394

