In einem unscheinbaren schlichten Bürogebäude im kalifornischen Saratoga vermutet man keinen Mann, dessen Aktionen viel Gewicht an der Wall Street haben. Doch genau dort hat Dr. Michael Burry, der eine gigantische Wette gegen Tesla am Laufen hat, sein Büro. Spätestens seit der Verfilmung des New York Times Bestsellers "The Big Short" hat Burry den Status eines Wall Street Gurus. Immerhin hatte er das Platzen der Immobilienblase in den USA frühzeitig erkannt und mit seinem damaligen Hedgefund Scion Capital ein Vermögen verdient. Michael Burry profitiert seit längerem vom Kursverfall der Tesla-Aktie Scion Capital ist Geschichte, der Fonds ist aufgelöst. Heute managt Michael Burry das Family Office Scion Asset Management und hält seit ...

