Schon 2019 geriet Amazon in die Kritik, weil der Konzern Rücksendungen vernichtete. Laut einer Recherche von Greenpeace hält Amazon weiter an dieser Praxis fest - sogar bei Neuwaren. Laut Greenpeace vernichtet der Onlinehändler Amazon weiterhin Produkte. Filmaufnahmen der Umweltorganisation, die dem ARD-Magazin Panorama und der Zeit vorliegen, sollen belegen, wie am Standort Winsen in Niedersachsen originalverpackte Artikel für die Vernichtung vorbereitet werden. Darunter Kleidung, Spielzeug, Bücher und Elektrogeräte. Retourengesetz: Warum das neue Gesetz wenig bringen ...

