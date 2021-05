Mainz (ots) -Donnerstag, 27. Mai 2021, 20.15 UhrErstausstrahlungMainz (ots) - Ob der Coffee-to-go-Becher, der Salat in der Plastiktüte oder Umverpackungen: Die Wegwerfgesellschaft produziert immer mehr Müll. Wurden 1950 weltweit circa zwei Millionen Tonnen Plastik pro Jahr produziert, sind es heute bereits 400 Millionen Tonnen. Die 3sat-Wissenschaftsdoku "wissen aktuell: Kampf der Müllflut" fragt am Donnerstag, 27. Mai 2021, 20.15 Uhr, was in der Müllwirtschaft schiefläuft, wie gefährlich Mikroplastik in der Nahrung ist und stellt verschiedene Lösungskonzepte vor. Erstausstrahlung.Plastikverpackungen sind billig, sorgen für sicheren Transport, längere Haltbarkeit, mehr Hygiene. Seit Anfang der 1990er-Jahre versucht man der zunehmenden Plastikflut durch Mülltrennung und Recycling entgegenzuwirken, um die Umwelt zu schonen und kostbare Rohstoffe einzusparen. Doch "Fehlwürfe" hebeln das Trennungssystem in Recyclingbetrieben aus. Etwa 50 Prozent der anfallenden Kunststoffabfälle werden einfach verbrannt. Giftiger Filterstaub und Verbrennungsschlack bleiben zurück und müssen deponiert werden. Nur knapp ein Viertel aller Hausmüllabfälle wird tatsächlich recycelt.Mittlerweile findet man Plastikmüll in allen Ökosystemen rund um den Erdball - von der Arktis bis in die Antarktis. Jährlich überfluten zehn Millionen Tonnen Plastikmüll die Weltmeere. Mikroplastik gelangt auch in die Nahrungsketten und könnte so für alle zum Gesundheitsproblem werden.Um Plastik in der Umwelt abzubauen, experimentieren Forscherinnen und Forscher mittlerweile auch mit Algen und Bakterien, deren Enzyme das Plastik zersetzen sollen. Andere versuchen Biokunststoffe zu entwickeln, die kompostierbar und umweltschonend sind. Manchen Verbraucherinnen und Verbrauchern reichen solche Ansätze nicht: Sie setzen auf kompletten Plastikverzicht. Doch nicht nur Kunststoffabfälle sind ein Problem, auch Elektroschrott ist eines.Zudem gefährdet die billige Entsorgung auf Müllhalden in Entwicklungsländern die Gesundheit vieler Menschen. Sorgen bereitet auch die Endlagerung von Giftmüll, insbesondere von Atommüll. Dafür fehlen noch immer Lösungen.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wissenaktuellWeitere Informationen zum 3sat-Programm unter https://pressetreff.3sat.de/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4920293