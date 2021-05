Hamburg (ots) - Hey, wir sind die "Beans Brothers FRIENDS!" Unsere kunterbunte Welt besteht aus Kaffeegenuss, Engagement und Spaß. Nun warten wir nur darauf, Kaffeeliebhaber*innen in unserem Kreis aufzunehmen und zu einem echten FRIEND oder vielmehr Fan zu machen. Weil wir nicht nur für richtig guten Kaffee stehen, sondern mit ihm auch in den Ursprungsländern der Kaffeebohnen Gutes tun.Und so einfach geht's: Pro verkauften 500g FRIENDS Kaffee gehen 50 Cent zugunsten von Projekten in den Ursprungsländern. Freunde kann man eben nicht genug haben - vor allem nicht, wenn es darum geht gemeinsam etwas zu bewegen und die Welt ein bisschen freundlicher zu machen.Die Mission der FRIENDS: Gutes tun mit jedem KaffeeHinter den Beans Brothers FRIENDS stehen Peter und Markus, zwei echte Kaffeejunkies, die auf ihren Reisen ihre Leidenschaft für Kaffee entfacht haben. In den Ursprungsländern entdecken sie aber nicht nur die leckersten Kaffeesorten, sondern beschäftigen sich auch mit den Herausforderungen der Kaffeefarmer*innen und ihrer Familien sowie der Missstände vor Ort. So entstand die Mission der FRIENDS: Einen positiven Unterschied für die Kaffeefarmer*innen und ihre Familien vor Ort zu machen.Mithilfe der FRIENDS werden verschiedene Projekte in den Kaffee-Ursprungsländern umgesetzt. Aktuell zum Beispiel in Honduras, wo ein Anteil der Kaffeebohnen für die FRIENDS Produkte ihren Ursprung haben. Die dortigen Kitas sind während der Erntezeit für die Betreuung der Kinder der Kaffeefarmer*innen essenziell. Daher ist es den FRIENDS ein Herzensprojekt, die Kitas mit ihrer Hilfe zu unterstützen, zum Beispiel mit Computern oder Projektoren sowie Lernmaterialien. Außerdem werden auch die sanitären Anlagen repariert und instandgehalten sowie die Kita-Küchen modernisiert.FRIENDS teilen gern, vor allem richtig guten KaffeeDie FRIENDS kommen gleich vierfach: Als zwei Filterkaffees sowie zwei Caffé Crema Varianten, jeweils in "heftig kräftig" oder "milde gestimmt". Alle vier Sorten bestehen aus 100 % Arabica-Bohnen. Ihren Ursprung haben die Bohnen in Honduras sowie Peru (je nach Erntesaison) und von Rainforest Alliance-zertifizierten Farmen in Äthiopien, Brasilien und Guatemala.Die Beans Brothers FRIENDS Kaffees sind ab sofort online unter wwww.beansbrothers.com (https://www.beansbrothers.com/produkte) im Tchibo Onlineshop und in ausgewählten Tchibo Shops erhältlich. Den Filterkaffee mild oder kräftig, 250 g gemahlen gibt es für 5 Euro und den Caffé Crema mild oder kräftig, 500 g Ganze Bohne für 9 Euro - die FRIENDS machen eben nur runde Sachen.Weiteres Bildmaterial im Tchibo Newsroom (https://www.tchibo.com/servlet/content/1366844/-/pid=310330/starteseite-deutsch/presse/presseinformationen21_05_18_pi-beansbrothers.html).Noch mehr von den FRIENDS gibt es unter www.beansbrothers.com und in der FRIENDS-Zone auf Instagram, TikTok und Facebook @beansbrothersfriendsPressekontakt:Karina Schneider, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 3862E-Mail: Karina.Schneider@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/4920322