Die Bundesnetzagentur hat ihren Jahresbericht veröffentlicht. Demnach stieg der Traffic in Deutschland weiter massiv. Die Netze hatten damit offenbar keine Schwierigkeiten. Die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf Homeoffice und -entertainment hat das Datenvolumen hochgejagt. In Deutschland stieg auch die Anzahl der Telefonate. Das berichtet die Bundesnetzagentur in ihrem Bericht, den sie am Mittwoch vorstellte. Der Chef der Regulierungsbehörde, Jochen Homann, zeigte sich zufrieden: "Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass die Netze den gestiegenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...