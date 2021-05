Wir sind stolz darauf, den zweiten Teil unserer GTTC-Sammlung zu veröffentlichen, der sich mit länderspezifischen Richtlinien und Praktiken beschäftigt. Die neue Sammlung ist eine zuverlässige und maßgebliche vernetzte Online-Ressource, die analytische länderspezifische Kommentare zu den weltweiten Praktiken im Bereich der Steuerabkommen bietet.



AMSTERDAM, May 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTTC Country Policy and Practice ist ein Muss für alle Fachleute aus dem Beratungs- und Unternehmenssektor sowie für alle Steuerbeamte, Justizbeamte und Akademiker. Darin werden verborgene Muster in den Steuerabkommensrichtlinien eines Landes und wesentliche Abweichungen seiner Richtlinien und Praktiken vom OECD-Modell, dem UN-Modell und/oder dem nationalen Steuerabkommensmodell auf einzigartige Weise dargestellt.

Die Publikation befasst sich mit der Möglichkeit eines Standardvertragsmodells für Länder und den Gründen für etwaige Abweichungen der Steuerabkommen von den OECD- und UN-Modellen. Darüber hinaus bietet die Publikation Überlegungen zu praktischen Fragen in Bezug auf die Auslegung der Bestimmungen eines Abkommens durch Gerichte und Steuerverwaltung.

Im Gegensatz zu anderen Produkten auf dem Markt bietet GTTC Country Policy and Practice eine wahrhaft globale Perspektive, die sowohl OECD-Mitgliedstaaten als auch nicht-OECD-Staaten aller Kontinente abdeckt.

Die länderspezifischen Kommentare basieren auf Modellartikeln und bieten ein standardisiertes Format. Dies ermöglicht einen einfachen parallelen Vergleich von Dokumenten, eine Prüfung von Vertragsartikeln und Modellartikelkommentaren und eine Analyse des Vertragsnetzes des jeweiligen Landes.

Prof. Dr. Pasquale Pistone, Academic Chairman des IBFD, merkt an: "GTTC Country Policy and Practice ist die maßgebendste Quelle zu weltweiten Praktiken im Bereich der Steuerabkommen. Sie kombiniert fundierte Überlegungen zur Interpretation mit einem genauen Blick auf die Relevanz für die tägliche Praxis."

Weitere Informationen zur neuen Sammlung der GTTC Country Policy and Practice finden Sie unter https://www.ibfd.org/IBFD-Tax-Portal/News/second-collection-Global-Tax-Treaty-Commentaries-GTTC-now-released

Über die Sammlung GTTC Model Articles and Issues

Der erste Teil der Sammlung, Model Articles and Issues, bietet eine hochwertige Analyse jedes Artikels des OECD-Modells und des UN-Modells im Laufe der Zeit. Die Sammlung vermittelt ein vollständiges Bild der täglichen Praxis im Bereich internationaler Steuerabkommen und spiegelt die Auswirkungen aktueller Beschlüsse wie der MLI, der Abkommen über den steuerlichen Informationsaustausch (TIEAs) und des MMAA-Abkommens wider.

Über IBFD

IBFD ist ein führender internationaler Anbieter grenzüberschreitender Steuerexpertise mit langjähriger Erfahrung bei der Unterstützung und Mitwirkung in der Steuerforschung und bei wissenschaftlichen Tätigkeiten. In seiner Eigenschaft als unabhängige Stiftung nutzt das IBFD sein globales Netzwerk aus Steuerfachleuten und sein Knowledge Centre, um Dienstleistungen für Fortune 500-Unternehmen, Regierungen, internationale Beratungsfirmen und Steuerberater anzubieten.