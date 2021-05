Mainz (ots) -In der neuen Thrillerserie "The Bank Hacker" gerät der 19-jährige IT-Student Jeremy Peeters (Tijmen Govaerts) in die Abhängigkeit von Betrügern, für die er einen digitalen Banküberfall verüben soll. ZDFneo zeigt die achtteilige belgische Produktion am Freitag, 21. Mai 2021, ab 20.15 Uhr, mit allen acht Folgen am Stück als Deutschlandpremiere. Ab Freitag, 21. Mai 2021, sind die Folgen nach ihrer jeweiligen Ausstrahlung einen Monat lang, in der ZDFmediathek abrufbar.Jeremy Peeters lebt mit seiner Mutter Anouk (An Miller) und seiner kleinen Schwester Lily (Floor Van Boven) in Antwerpen. Jeremys Vater beging vor einiger Zeit Selbstmord. Unter dem Verlust leidet der 19-Jährige sehr. Unbeschwert ist er nur, wenn er am PC sitzt und seine Hackerfähigkeiten professionalisiert.Zusammen mit seinen Komplizen Prince (Manuel Broekman), Andy (Joren Seldeslachts), Souleymane (Claude Musungayi) und Ada (Ella-June Henrard) plant Alidor Van Praet (Gene Bervoets) einen Cyberangriff auf eine Bank, bei dem sie mehrere hundert Millionen Euro erbeuten wollen. Dafür benötigt Van Praet jedoch einen Profihacker. Mit Jeremy hat er dafür genau den Richtigen gefunden. Aber illegal hat der junge Mann bisher noch nicht gearbeitet. Soll er sich darauf wirklich einlassen? Aus rein persönlichem Interesse reizt Jeremy der Job: Er möchte sich am skrupellosen Bankensystem rächen, das seinen Vater, der sein gesamtes Vermögen durch falhe Geldanlagen verloren hat, in den Selbstmord getrieben hat.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70 12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/bankhackerhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4920538