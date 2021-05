Österreichische Aktien sind von Anlegern in diesem Börsenjahr stark gefragt. Und das ausgerechnet zu einem besonderen Jubiläum.Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ATX! Der Austrian Traded Index, Österreichs Leitbörse, die die Entwicklung der 20 größten und meistgehandelten Aktien der Wiener Börse abbildet, feierte vor wenigen Tagen sein 30. Wiegenfest. Zwar reichen historische Rückrechnungen ins Jahr 1985 zurück, doch am 13. Mai 1991 wurde der Index erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. An ...

Den vollständigen Artikel lesen ...