14 Tage lang konnte verdeckt auf den einzigen Platz auf dem ersten bemannten Flug von Blue Origin geboten werden. Das Spitzengebot liegt bereits bei fast drei Millionen US-Dollar. Seit dem 5. Mai 2021 konnten Interessenten auf einen Platz in der New-Shepard-Rakete von Jeff Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin bieten. Für 14 Tage waren nur verdeckte Gebote zulässig. Mehr als einen der sechs vorhandenen Plätze will Blue Origin nicht versteigern. Höchstgebot wird in Live-Auktion ermittelt Seit dem 19. Mai läuft die Auktion bis zum 10. Juni offen weiter. Bieter können ...

