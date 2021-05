Wien (www.fondscheck.de) - Der US-Vermögensverwalter BlackRock hat bei Kunden aus Deutschland rund 22,3 Milliarden Euro mit aktiv verwalteten Publikumsfonds eingeworben. Das geht aus der jüngsten Investmentstatistik des Branchenverbands BVI hervor, so die Experten von "FONDS professionell".Dort lege der New Yorker Asset Manager erstmals detaillierte Zahlen zum Absatzmarkt Deutschland offen. Bislang habe BlackRock im Rahmen der BVI-Erhebung nur Daten zu seiner Münchner ETF-Palette veröffentlicht. In diesen Indexfonds der Marke iShares würden aktuell 44,3 Milliarden Euro stecken. Dieses Geld komme allerdings nicht nur von Anlegern aus Deutschland, sondern sei europaweit eingesammelt worden. Zähle man das Geschäft mit institutionellen Investoren dazu, verwalte BlackRock eigenen Angaben zufolge rund 170 Milliarden Euro für Kunden aus Deutschland - diese Zahl habe Länderchef Dirk Schmitz Ende vergangenen Jahres in sozialen Medien bekannt gegeben. ...

