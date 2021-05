Die Aktie von Zalando (ZAL.DE) steigt am Donnerstag um 2,38% auf 86,06 Euro. Die Käufer unternehmen einen weiteren Versuch, sich von der Korrektur, die Mitte Februar begann, zu erholen. In der vergangenen Woche konnte die Nackenlinie der SKS-Formation, die sich in der Nähe des 78,6% Retracements des jüngsten Aufwärtsimpulses (80 Euro) befindet, gleich zweimal verteidigt werden. Um eine Trendwende zu verhindern, müsste die Aktie nachhaltig über die rechte Schulter im Bereich von 90 Euro ausbrechen ...

