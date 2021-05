DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Sixt Leasing SE: Neue "HotCars" schon ab 51 Euro pro Monat* auf sixt-neuwagen.de - Nur für kurze Zeit im Angebot! Pullach, 20. Mai 2021 - Die Sixt Leasing SE, ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland, startet mit einer neuen "HotCars"-Aktion auf sixt-neuwagen.de in den Sommer: Vom 20. Mai bis zum 24. Juni 2021 können Privatkunden auf www.sixt-neuwagen.de/hotcars und Gewerbekunden auf www.sixt-neuwagen.de/hotcars-gewerbe ein begrenztes Kontingent von begehrten Modellen zu besonders attraktiven Konditionen nutzen. Die Aktion läuft nur, solange der Vorrat reicht. Insgesamt werden 10 Fahrzeuge verschiedener Hersteller zum Sonderpreis angeboten, darunter 8 frei konfigurierbare Fahrzeuge und zwei kurzfristig verfügbare Lagerwagen. Frei konfigurierbar sind der Fiat 500, Fiat 500 Cabrio, Ford Ranger, Mitsubishi Space Star, Opel Corsa, Renault Clio, VW T-Roc und VW Touran. Zu den Lagerwagen zählen der Seat Leon Kombi und der Toyota Aygo. Der Renault Clio ist als das günstigste Angebot bereits ab einer Monatsrate von 51 Euro exkl. MwSt. für Gewerbekunden bzw. 69 Euro inkl. MwSt. für Privatkunden verfügbar*. Zu allen Aktionsfahrzeugen können Kunden passende Services, wie das Sorglos-Paket Wartung & Verschleiß, Versicherung, Winterkompletträder oder Haustürlieferung, günstig hinzubuchen. Michael Ruhl, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Auch in diesem Sommer haben wir wieder ,HotCars' für jeden Geschmack am Start - vom Stadtflitzer über den Familienkombi bis zum Kompakt-SUV. Damit bieten wir unseren Kunden das perfekte Paket aus beliebten Autos und niedrigen Raten." Download: Aktionsbild "HotCars" (Credit: Sixt Leasing SE) * Preisänderungen vorbehalten. Preis gilt für einen Vario-Finanzierungsvertrag ohne Anzahlung und mit Schlusszahlung bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km/Jahr - exklusive Überführung, Extras und Versicherung. Laufzeit, Laufleistung und Extras können frei gewählt werden. Fiat 500, Fiat 500 Cabrio und Opel Corsa nur für Privatkunden verfügbar. Weitere Details zur Finanzierung, wie Nettodarlehensbetrag, effektiver Jahreszins und Sollzins, entnehmen Sie bitte den Informationen auf den Webseiten http://www.sixt-neuwagen.de/hotcars und www.sixt-neuwagen.de/hotcars-gewerbe. --- Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 748 Mio. Euro. www.sixt-leasing.de



