Der Bioprinting-Spezialist Cellink ist seit Jahren bekannt für eine aggressive Buy-and-Build-Strategie. Erneut greifen die Schweden nach zwei hochinteressanten Unternehmen, wovon eines in Deutschland beheimatet ist. An der Börse finden die Nachrichten Anklang, die Cellink-Aktie kann wieder Boden gut machen.Bereits am Mittwoch hat Cellink eine Vereinbarung zur Übernahme von Nanoscribe kommuniziert. Dabei handelt es sich um einen deutschen Spezialisten für 3D-Biodruck, den sich die Schweden für zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...