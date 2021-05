Ein neues Gesetz mit dem Namen FISG soll künftig Bilanzskandale wie Wirecard verhindern. Für Danyal Bayaz, Bundestagsabgeordneter der Grünen, gehen die geplanten Maßnahmen zwar in die richtige Richtung, dennoch sei das FISG ein "Schnellschuss", wie er im Talk mit FINANCE-TV kritisiert. Er fordert noch schärfere Maßnahmen - etwa bei der Prüferrotation: "Anstatt der geplanten zehn Jahre könnte ich mir da auch sechs Jahre vorstellen, um die Wahrscheinlichkeit für Bilanzbetrug zu senken." Und auch die Tatsache, dass die Prüferaufsicht Apas im Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt wird, stört ihn: "Der Fall Wirecard schreit geradezu danach, dass wir bessere Compliance-Regeln brauchen." Was seiner Meinung nach in der WP- und Finanzaufsicht dringend geändert werden müsste - der FINANCE-TV -Talk mit Danyal Bayaz.





WIRECARD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de