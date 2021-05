Elon Musk kann es einfach nicht lassen: Wieder twittert der Tesla-Chef über Dogecoin, wieder explodiert der Kurs. "How much is that Doge in the window?", fragt Musk in einem kryptischen Tweet am Donnerstagmittag. Auf dem angehängten Bild ist unter anderem eine Ein-Dollar-Note zu sehen, auf der das Porträt von George Washington durch ein Bild des Dogecoin-Maskottchens ersetzt wurde - eine Anspielung auf das Kursziel von einem Dollar pro DOGE, das seit Monaten durchs Internet geistert.

