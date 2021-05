Meerbusch (ots) - Das Unternehmen SSF (https://www.ssf-pools.de/)mit Sitz in Meerbusch und Deizisau gehört zur KLAFS (https://www.klafs.de/)Gruppe und ist spezialisiert in der Realisation von hochwertigen Wellness- und Poolprojekten. Der unabhängige Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw) zeichnet nun ein herausragendes Projekt des Unternehmens mit einer Medaille aus.Der prämierte Whirlpool überzeugte die Jury auf den ersten Blick. Denn der Materialmix aus Holz, Edelstahl und Stein wirkt aufregend ohne Unruhe auszustrahlen. Neben dem perfekt durchdachten Erscheinungsbild des Whirlpools begeistert auch die Technik und Ausstattung. An Individualität ist dieses Projekt kaum zu übertreffen, berichtet Rolf Petersen von SSF: "Sowohl die Abmessungen als auch die einzelnen Massagedüsen und ihre jeweilige Höhe sind individuell auf den Bauherren, seine Körpergröße und seine persönlichen Bedürfnisse abgestimmt." Die vollautomatische Wasseraufbereitung spart sehr viel Zeit in Sachen Poolpflege. Umweltbewusste Technik sorgt dafür, dass bei Nichtnutzung keine Energie verschwendet wird und der Whirlpool nicht dauerhaft geheizt wird. Bei Bedarf und mit wenigen Klicks in einer App kann er sogar aus der Ferne aufgeheizt werden. Innerhalb weniger Stunden hat das Wasser dann angenehme 38 Grad.Und weil jedes Schwimmbadprojekt so unterschiedlich ist wie die Menschen, die darin entspannen und schwimmen möchten, sieht Patrick Pfeifer, Geschäftsführer von SSF.Pools by KLAFS, einen großen Vorteil in der individuellen Beratung und Planung. "Wir betreuen unsere Kunden von der ersten Idee an bis zum vollendeten Wellness- und Pooltraum.", erklärt Patrick Pfeifer. "Wir sind Ansprechpartner für unsere Kunden und ihre ganz persönlichen Wünsche und Bedürfnisse und gleichzeitig kompetenter Partner für Architekten". Genau wie auch beim prämierten Whirlpool-Projekt.Die bsw-Awards werden jährlich vom Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. für die schönsten privat genutzten Garten-Pools, Hallenbäder, Whirlpools und Hotel-Pools verliehen. Eine unabhängige Jury, die aus Verbrauchern und Vertretern der Fachbereiche Bau, Design, Technik, Architektur, Garten- und Landschaftsgestaltung sowie Redaktion besteht, wählt die schönsten Schwimmbäder aus. Und gibt damit privaten wie gewerblichen Pool-Interessenten eine wichtige Entscheidungsgrundlage bei der Wahl des richtigen Schwimmbadbau-Fachunternehmens für ihr Projekt.Pressekontakt:Franziska BürkleT +49 791 501 418franziska.buerkle@klafs.deOriginal-Content von: SSF.Pools by KLAFS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152881/4920682