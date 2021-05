Der Volkswagen-Konzern will das vom ID.3 und ID.4 bekannte Agenturmodell im Vertrieb auf weitere Konzernmarken ausweiten. Auch Skoda, Audi, Cupra und VW Nutzfahrzeuge sollen ihre E-Modelle so vertreiben. Zudem soll das Modell in weiteren Ländern eingesetzt werden. Das Agenturmodell, bei dem die Kunden direkt bei dem Hersteller bestellen und der Händler nur noch als Vermittler (oder Agent) auftritt, ...

