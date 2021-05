Lang wurde über das IPO spekuliert, nun ist es da. Am Donnerstag geht Oatly in New York an die Börse. Der Produzent von Milchersatzprodukten, der insbesondere für seine Hafermilch bekannt ist, war zuletzt mit enormen Wachstumszahlen aufgefallen. Doch die Bewertung, die Oatly beim IPO einfährt ist, schlicht aberwitzig.Insgesamt sammelte Oatly beim Gang an die Börse rund 1,7 Milliarden Dollar ein. Davon fließen dem Unternehmen gut 1,1 Milliarden Dollar zu - der Rest geht an Alt-Aktionäre.Mit 17 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...