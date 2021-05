In einer Community-Umfrage wollten wir wissen, wie Mitarbeitende und Führungskräfte zum Thema Weiterbildung stehen. Die Ergebnisse gibt es jetzt zum schmalen Preis oder im Rahmen deiner Pro-Membership. Je knapper das qualifizierte Fachpersonal, desto wichtiger wird es für Unternehmen, dieses auch entsprechend zu qualifizieren. Die Lösung: Fort- und Weiterbildungen. Doch wie ist der Status quo in den Unternehmen? Und wie sieht Weiterbildung im 21. Jahrhundert aus? Längst vorbei sind die Zeiten, in denen der Begriff "Fortbildung" zwangsläufig mit biederen Konferenzräumen, schlechtem Kaffee und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...