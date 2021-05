Die Aktie von Alibaba hat sich in den vergangenen Monaten schwach entwickelt. Abgesehen von politisch-regulatorischen Unsicherheiten: Wo gibt es Probleme bei Alibaba? Worüber sorgen sich Anleger und Analysten? Gestern hat DER AKTIONÄR das Thema Investitionen beleuchtet. Heute folgt ein Blick auf den Hoffnungsträger Cloud, der überraschend schwächelt.50 Prozent Wachstum im jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr klingen völlig in Ordnung, oder? Zumal für einen Marktführer in China und einen Bereich, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...