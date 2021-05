DJ XETRA-SCHLUSS/DAX erholt sich - Daimler gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Ausverkauf am Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag erholt. Eine Erholungsrally des Bitcoin nach dem Einbruch der Kryptowährung am Vortag habe auch den Aktienmarkt beflügelt, hieß es im Handel. Ein deutlich unter den Erwartungen ausgefallener Philadelphia-Fed-Index setzte dagegen an den Märkten keine Akzente. Die Themen Inflation bzw ein mögliches Rückführen der Wertpapierkäufe (Tapering) durch die Notenbanken bleiben hochaktuell. Es dürfte weiter volatil bleiben an den Börsen. Der DAX gewann 1,7 Prozent auf 15.370 Punkte.

Anleger warten bei Bayer auf US-Urteil

Bei Bayer ist noch kein abschließendes Urteil bei der mit Spannung erwarteten Entscheidung des US-Gerichts zum Themenkomplex Glyphosat gefallen. Die Aktien blieben mit plus 0,1 Prozent hinter der Entwicklung am Gesamtmarkt zurück. Marktteilnehmer gehen überwiegend davon aus, dass es positiv für Bayer ausgeht, da sich Fragen zu Nachbesserungen hauptsächlich auf die Durchführung von Zahlungen bei künftigen Krebserkrankungen beziehen.

Deutsche Telekom legten an ihrem Kapitalmarkttag um 2,5 Prozent zu. Die neuen Unternehmensziele bis 2024 wurden vom Markt positiv aufgenommen. Das Gewinnwachstum soll bis dahin bei 3 bis 5 Prozent liegen. Als kurzfristig drängender werden jedoch Aussagen zu T-Mobile US gesehen. Hier kursierten weiter Berichte, die Telekom wolle ihre Anteile auf eine Mehrheit aufstocken. Wie Bloomberg berichtete, könnte dazu der Softbank-Anteil von gut 8 Prozent für 12 Milliarden Dollar gekauft werden.

Gut im Markt lag auch der Autosektor. So ging es für Daimler nach positiv aufgenommenen Aussagen am Truck-Day um 3,7 Prozent nach oben. Bei VW hat die Citigroup ein Kursziel von 300 Euro aufgerufen - VW gewannen 1,9 Prozent auf 215,55 Euro. Hella machten gleich einen Sprung von 9,4 Prozent. Laut Angaben aus dem Handel sollen verschiedene Private-Equity-Unternehmen Interesse haben, eine Beteiligung in dem Autozulieferer aufzubauen. Die Gerüchte sind aber nicht neu.

Zerschlagungsfantasie bei Fresenius

Fresenius zogen um 3,9 Prozent an. Am Markt hieß es, ein Magazin-Bericht beschäftige sich mit der Möglichkeit einer Entflechtung durch das Management. In einer Sum-of-the-Parts-Betrachtung sei das Unternehmen mehr wert. Südzucker verloren nach endgültigen Geschäftszahlen 6,4 Prozent. "Vom Ausblick und vor allem von Aussagen zur künftigen Strategie hat man sich etwas mehr versprochen", meinte ein Händler.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.370,26 +1,70% +12,04% DAX-Future 15.384,00 +1,73% +12,55% XDAX 15.389,59 +1,43% +12,59% MDAX 32.344,72 +1,40% +5,03% TecDAX 3.369,49 +2,06% +4,88% SDAX 15.861,68 +1,12% +7,43% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,84 16 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 29 1 0 3.202,9 65,6 75,9 MDAX 51 8 1 992,8 42,8 43,7 TecDAX 27 3 0 815,3 36,9 37,3 SDAX 56 10 4 204,7 9,8 11,4 ===

