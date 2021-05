DGAP-News: NANOGATE SE / Schlagwort(e): Insolvenz/Verkauf

Nanogate SE veräußert Nanogate Textile & Care Systems GmbH



20.05.2021 / 18:21

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nanogate SE veräußert Nanogate Textile & Care Systems GmbH Göttelborn, 20. Mai 2021. Die Nanogate SE hat ihre Tochtergesellschaft Nanogate Textile & Care Systems GmbH im Rahmen eines Management-Buy-out erfolgreich veräußert. Das Tochterunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Produkte vor allem im Bereich der Schuh- und Textilpflege. Es zählt im Zuge der Sanierungsstrategie der Gruppe nicht mehr zum Kerngeschäft. Käufer ist die Benzy Verwaltung GmbH, deren geschäftsführende Gesellschafter Holger Zytur und Salah Bendjaballah langjährige Führungskräfte der Nanogate Textile & Care Systems GmbH sind. Die aktuell sechs Mitarbeiter werden auch weiterhin bei der Nanogate Textile & Care Systems GmbH beschäftigt. Zukünftig werden die Nanogate-Gruppe und die Nanogate Textile & Care Systems GmbH eng zusammenarbeiten, beispielsweise bei der Produktion. Die Transaktion erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2021. Mit dem Kaufpreis werden Ansprüche von gesicherten Bankengläubigern der Nanogate SE im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung bedient. Bereits am 8. Mai 2021 hatte die Nanogate SE die Veräußerung wesentlicher Teile ihres Kerngeschäfts an die US-amerikanischen Techniplas-Gruppe vereinbart (siehe Mitteilung vom 08.05.2021). Überdies laufen unverändert Verhandlungen bezüglich des Verkaufs der Nanogate Electronic Systems GmbH. Kontakt Christian Dose/Susanne Horstmann | WMP EuroCom AG

Tel. +49 69 2475 689 491 / +49 89 2488 331-02 | ir@nanogate.com Nanogate SE | Zum Schacht 3 | 66287 Quierschied-Göttelborn

www.nanogate.com | twitter.com/nanogate_se Nanogate SE Nanogate ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten und Oberflächen. Nanogate entwickelt und produziert designorientierte Oberflächen und Komponenten und veredelt diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z. B. antihaftbeschichtet, kratzfest, antikorrosiv). Nanogate betreut viele der größten, weltweit agierenden Blue-Chip-Automobilkunden. Nanogate hat im Juni 2020 einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung (Schutzschirmverfahren) gestellt und im Mai 2021 die Veräußerung wesentlicher Teile ihres Kerngeschäfts an die US-amerikanischen Techniplas-Gruppe vereinbart. Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate SE (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht öffentlich angeboten.



This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Nanogate SE (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). No offer or sale of transferable securities is being made to the public.

20.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de