London, Zürich, Paris, Berlin (ots) - SAXO BANK OF ART gegründet von Heiko Saxo 2020 in England präsentiert "Value Artworks". Value Artworks sind Kunstwerke mit Diamanten in der Qualität zwischen VVS1 und SI1.Heiko Saxo schuf 2019, 2020 und 2021 weltweit "Value Artworks" mit eingearbeiteten Diamanten, die nun zum Verkauf stehen.Alles originale Kunstwerke mit DIAMANTEN zwischen 10 und 25 Karat: Gemälde, Crude Oil Gemälde und Autoskulpturen.Explizit stehen Kunstwerke vom Autovisionär Heiko Saxo limitiert auf 500 Unikate aus Crude Oil, Stahl und Diamanten mit Zertifikat und Expertise zum Verkauf. Zwischen EUR5.000 und EUR100.000 pro Exponat.Aktien? Bitcoin? - "Value Artworks" für Jedermann. Hier lebt die Kunst mit Garantie! Saxo Bank of Art geht stabil in die Zukunft mit Value Coin- einer neuen Formel.Wer in Besitz von Value Coin ist, kann "Value Artworks" für 50% vom offiziellen Diamantenwert mit Zertifikat und Expertise erwerben.Wo gibt es Value Coin? Was ist Value Coin? Was ist ein Value Coin wert?Saxo Bank of Art informiert ab 15.06.2021 auf ihrer Website.Pressekontakt:Heiko Saxo Management+44-7979-304384Original-Content von: Heiko Saxo Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137307/4920918