Hamilton, Neuseeland (ots/PRNewswire) - Maßgeschneiderte Dateneingabe-, Lade- und Management-Toolbox von More4Apps macht Umstellung auf Oracle ERP weniger zeitaufwändig und kostspieligMore4apps (https://more4apps.com/), ein spezialisierter Softwareanbieter, hat seine Oracle ERP (Enterprise Resource Planning) Cloud Toolbox erweitert und zwei neue Module und eine Produktaktualisierung veröffentlicht.Für die vollständige Multimedia-Version, klicken Sie hier: https://www.prnasia.com/mnr/More4apps_202105.shtmlDie neu veröffentlichten Toolbox-Module ermöglichen es Oracle-ERP-Anwendern, effizientere Geschäftsprozesse rund um die Dateneingabe zu erstellen und gleichzeitig die Kontrolle über die Daten zu behalten."In dem Moment, als More4apps angekündigt hat, dass wir für ERP Cloud bauen, haben sich Kunden nach unseren Produkten erkundigt. Die Ladegeschwindigkeit von Daten ist entscheidend, und eine vollständig unterstützte Standardlösung ist für viele IT-Verantwortliche, für die Zeit Geld ist, äußerst interessant.""Mehr denn je benötigen Kunden benutzerfreundliche Tools, die vollständig unterstützt werden und sofort einsatzbereit sind. Sie können es sich einfach nicht mehr leisten, dass ihre IT-Teams mit kundenspezifischen Entwicklungen rund um Oracle beschäftigt sind", sagt John O'Keefe, Chief Executive Officer von More4apps.Der langjährige Oracle Gold-Partner hat im vergangenen Jahr das erste seiner ERP Cloud Toolbox-Module auf den Markt gebracht. Nach rigorosen Produkttests durch Frühanwender und als Reaktion auf erhöhte Kundennachfrage hat More4apps das Procurement-Modul erweitert, so dass es nun auch Einkaufsanforderungen (Purchase Requisitions) unterstützt und Funktionen zum Schließen und Stornieren von Bestellungen verwaltet.Die neue Produktserie begann mit Accounts Payable Invoices (Kreditorenrechnungen) und Projects (genauer: Finanzprojekte) und kam im April 2021 heraus. Im Juni 2021 kommt mit Product Definition ein viertes Modul hinzu, das Positionen und Stücklistenstrukturen umfasst.Dateneingabe und Laden nach Maß für ERP CloudBenutzer der ERP-Cloud von Oracle können nur über manuelle Formulare Daten in das System laden. Sie erlauben jeweils nur die Eingabe einer Datenzeile und erfordern das Durchlaufen zahlreicher Bildschirme. Zwar stellt Oracle benutzerfreundlichere Tools zum Laden von Daten zur Verfügung, die den manuellen Prozess verbessern, sie sind jedoch weiterhin umständlich und ermöglichen immer noch keine Vorabvalidierung der Daten vor dem Hochladen.Größeren Unternehmen stehen weitere Oracle-Lösungen zur Verfügung. Letztendlich bieten jedoch auch diese Tools nur begrenzte Fähigkeiten und erfordern interne Entwicklungsressourcen für die Erstellung und laufende Wartung, Updates und Patches, wenn das von der Cloud gehostete ERP aktualisiert wird.Die Lösung von more4apps ist eine benutzerfreundliche Excel-Schnittstelle für die Oracle ERP Cloud. Jedes Modul ordnet Spalten in einer Tabellenkalkulation den Datenfeldern im ERP zu und bietet vor allem die Möglichkeit, Daten zu validieren, bevor sie hochgeladen werden.Die Module enthalten Funktionen oder Integratoren, die auf die Prozesse von Oracle abgestimmt sind, sodass Benutzer das System mit minimalem Schulungsaufwand schnell und einfach erlernen können. Erste Anwendertests ergaben zum Beispiel eine Zeitersparnis von über 90 % bei einer Funktion zum Laden von Bestellungen."Unternehmen, die die More4apps-Toolbox zusammen mit Oracle ERP einsetzen, können deutliche Zeit- und Kosteneinsparungen verzeichnen und so wichtige Mitarbeiter für ihre Kerntätigkeiten freisetzen", sagte O'Keefe.Erfahren Sie hier, wie More4apps ERP Cloud-Nutzern hilft, bessere Geschäftsprozesse aufzubauen: https://more4apps.com/products/erp-cloud-toolbox/Informationen zu More4appsMore4apps wurde im Jahr 2000 von einer Gruppe von Oracle-Beratern in Hamilton, Neuseeland, gegründet. Als spezialisierter Softwareanbieter sowohl für Endbenutzer als auch für Entwickler, besteht der Hauptzweck der More4apps-Produkte darin, Benutzern der Oracle e-Business Suite Zeit- und Kosteneinsparungen zu ermöglichen, indem Excel als Schnittstelle für das Enterprise Resource Planning (ERP)-System von Oracle verwendet wird.More4apps zählt derzeit mehr als 30.000 Oracle-Anwender in fast 400 Organisationen in über 38 Ländern zu seinen Kunden.Website: https://more4apps.com/Verwandte Links:1. Einführung in die ERP Cloud Toolbox von More4apps:https://more4apps.com/products/erp-cloud-toolbox/2. Verwalten Sie die TRUE-Einkaufskosten in der Oracle ERP Cloud: https://more4apps.com/products/erp-cloud-toolbox/procurement-module/3. Erfahren Sie, wie Sie die Verarbeitung der AP-Rechnungen optimieren können: https://more4apps.com/products/erp-cloud-toolbox/finance-module/4. Pressekontakt:Frau Derryn AlexanderMarketing Manager+64-27-5449900 (Neuseeland)derryn.alexander@more4apps.comOriginal-Content von: More4apps, übermittelt durch news aktuell