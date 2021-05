NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst David Adlington bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Pressebericht, wonach sich die Großaktionärin für eine mögliche Aufspaltung des Krankenhaus- und Medizinkonzerns stark macht. Der Artikel scheine darauf hinzudeuten, dass Änderungen schneller kommen könnten als viele erwartet hätten. Die Else Kröner-Fresenius Stiftung sei nun wohl etwas frustriert über die Struktur von Fresenius. Die Aktivitäten hätten sich von der Infusionstochter Kabi und damit vom Kern des ursprünglichen Geschäfts entfernt, und über die Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care sei Fresenius aktuell verstärkt dem Risiko ausgesetzt, dass Erstattungen der staatlichen Gesundheitsbehörden der USA sinken könnten./la/he



