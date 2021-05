NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Analystin Veronika Dubajova passte ihre Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die jüngsten Trends am Währungsmarkt und auf der Kostenseite an. Der Spezialverpackungshersteller sehe sich zwar mit beschleunigt steigenden Rohstoffpreisen konfrontiert, allerdings dürfte das Unternehmen diese größtenteils mit Preiserhöhungen kompensieren können - wenn auch nicht notwendigerweise schon im laufenden Quartal./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2021 / 19:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

