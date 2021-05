Fibocom (Aktienschlüssel: 300638), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Lösungen und Kommunikationsmodulen für das IoT (Internet of Things bzw. Internet der Dinge), gab heute bekannt, dass sein 5G-Mobilfunk-Kommunikationsmodul FM150-NA erfolgreich die Technische Abnahme (TA) von T-Mobile erhalten hat und somit das erste von T-Mobile zertifizierte 5G-Mobilfunkmodul ist.

Durch diese Zulassung können mit dem 5G-Modul FM150-NA von Fibocom nun Mobilfunkverbindungsdienste im Netz von T-Mobile angeboten werden. Dies ist ein wichtiger Erfolg für den Eintritt des Produkts in den US-amerikanischen Markt.

Herzstück des Moduls FM150-NA von Fibocom ist die Chipset-Plattform Qualcomm SDX55. Das Modul unterstützt das 5G NR Sub-6-Band und ist abwärtskompatibel mit den Netzwerkstandards LTE und WCDMA. Zudem unterstützt das FM150-NA die Netzarchitekturen 5G Standalone (SA) und 5G Non-Standalone (NSA). Dank des FM150-NA brauchen sich die Kunden keine Sorgen über zu hohe Investitionen in der Anfangsphase des 5G-Aufbaus machen und können flexibel auf die Nachfrage des Marktes nach einer schnellen Einführung reagieren.

Dank breitgefächerter Erweiterungsschnittstellen, darunter USB 3.1/3.0/2.0, PCIe 3.0, GPIO, I2S und UIM, erschließt das Modul FM150-NA nahtlos eine Vielzahl von IoT-Anwendungen wie beispielsweise HD-Livestreaming mit 4K und 8K, ACPC, IIoT, C-V2X, Smart Grid, Smart Home, Telemedizin, UAV, AR/VR und vieles mehr. Bislang hat das FM150-NA-Modul von Fibocom eine Zertifizierung von RoHs, HF, FCC, IC und PTCRB erhalten.

"Mit Stolz geben wir bekannt, dass unser Modul FM150-NA die technische Abnahme von T-Mobile erhalten hat", so der Leiter der Abteilung für Netzbetreiber-Zertifizierungen von Fibocom. "Als Vorreiter bei der Entwicklung von 5G-Mobilfunkmodulen bietet Fibocom 5G-Module mit eMBB, URLLC und mMTC. Die durch T-Mobile erfolgte Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein für unsere 5G-Module."

