Die Übernahme erfolgt noch nicht einmal ein halbes Jahr nach dem Amtsantritt von CEO Gary Little

Foursquare gab heute die Übernahme von Unfolded bekannt, einer Plattform der nächsten Generation für Geodatenanalysen. Mit der Erweiterung des Technologie-Stacks von Foursquare um die Möglichkeiten von Unfolded können Markenunternehmen und sonstige Unternehmen demnächst nicht nur auf die branchenführenden Standortdaten von Foursquare zugreifen, sondern auch die räumlichen Daten mithilfe einer integrierten Plattform zusammenführen, anreichern, analysieren und visualisieren, und zwar in jeder beliebigen Umgebung.

"Durch die Übernahme von Unfolded wird die Foursquare-Plattform für unsere Kunden und Partner noch leistungsfähiger, robuster und zugänglicher", so Gary Little, President und CEO von Foursquare. "Die Übernahme beschleunigt uns auf dem Weg zu unserem ehrgeizigen Ziel, "Foursquare Everywhere" verfügbar zu machen und Unternehmen in die Lage zu versetzen, das volle Potenzial von Standort- und Geodaten sowie der entsprechenden Technologien zu erschließen."

Unfolded bietet Open-Source-Geodatenbibliotheken und ein flexibles Paket ausgereifter Tools an. Beim Hauptprodukt des Unternehmens, Unfolded Studio, handelt es sich um eine Self-Service-Plattform, mit der man eigene Geodaten innerhalb weniger Minuten in aufschlussreiche Karten konvertieren kann. Das Expertenteam der Mitbegründer hat viele der führenden Open-Source-Innovationen im Bereich der Geolokalisierung entwickelt, darunter kepler.gl, deck.gl und H3.

"Die Kombination aus der leistungsstarken Geodaten-Technologie von Unfolded und den umfassenden Standortdaten von Foursquare ist eine perfekte Mischung für den Erfolg", so Sina Kashuk, Mitbegründer und CEO von Unfolded. "Die Partnerschaft wird dazu beitragen, dass wir uns als Kraftpaket in der Branche positionieren können, denn viele Unternehmen bieten nur einen dieser Aspekte, jedoch nicht beide. Durch die Bündelung unserer Kräfte können wir völlig neue, integrierte Lösungen für Unternehmen entwickeln, die gute Geodaten sowie die entsprechenden Analysen benötigen, um diese Daten auf sinnvolle Weise nutzen zu können. Wir freuen uns darauf, diesen Weg in der Welt der Geodaten-Intelligenz zu beschreiten."

Die Übernahme bringt die Weiterentwicklung von Foursquare zu einem herausragenden Anbieter für Unternehmen voran, die qualitativ hochwertige, einfach zu nutzende Standortdaten und die entsprechende Technologie benötigen, mit der sie diese auf sinnvolle Weise nutzen können. Kunden können nahtlos auf eine Vielzahl von First-Party- und Third-Party-Datensätzen zugreifen und Geofunktionen auf diese anwenden, um kritische Geschäftsherausforderungen zu lösen, von der Standortauswahl und der Eroberung des Terrains von Konkurrenten bis hin zu Transaktionen zur Verbesserung der Kundenbindung und vieles mehr.

Die Raine Group agierte als Finanzberater; rechtliche Beratung erhielt Foursquare von Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

Über Foursquare

Foursquare ist das führende unabhängige Unternehmen für Ortungstechnologie. Unsere Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, intelligentere Entscheidungen zu treffen. Entwickler werden in die Lage versetzt, ansprechende Angebote zu kreieren.

