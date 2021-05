Das US-Unternehmen PetMed Express Inc. (ISIN: US7163821066, NASDAQ: PETS) zahlt am heutigen Freitag eine Quartalsdividende von 30 US-Cents je Aktie aus. Record date war der 14. Mai 2021. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 7,1 Prozent. Amerikas größter Arzneimittelhändler für Tiere schüttet damit auf das Jahr gerechnet 1,20 US-Dollar an die Investoren aus. Damit beträgt die aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...