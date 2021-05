Ende Januar hat die Varta-Aktie mit 181,30 Euro ein Allzeithoch markiert. Seitdem hat der Kurs in Der Spitze über 40 Prozent eingebüßt. Nachdem damaligen Short-Squeeze hat die Aktie die operative Realität wieder eingeholt. Immerhin: Der Vorstand erwartet im zweiten Halbjahr eine Beschleunigung des Wachstums und will in Zukunft auch größere Lithium-Ionen-Rundzellen entwickeln. Analysten bleiben aber insgesamt skeptisch - auch wenn es zuletzt zwei Kaufempfehlungen gegeben hat.In Summe raten von den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...