Die auf den Automobilsektor (Reparatur- und Reifenservice) spezialisierte Monro Inc. (ISIN: US6102361010, NASDAQ: MNRO) schüttet eine Quartalsdividende von 24 US-Cents an ihre Aktionäre aus. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 9 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 21. Juni 2021 (Record date: 7. Juni 2021). Der Konzern aus Philadelphia zahlt somit auf das Jahr gerechnet 0,96 US-Dollar Dividende. Beim derzeitigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...