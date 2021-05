Wer bezahlt eigentlich, wenn auf einmal ein ausrangierter Satellit krachend auf dem Vordach landet? Die Antwort auf diese Frage kann durchaus kompliziert werden. "Ein greller Blitz am Himmel! Ein flammender Meteor stürzt zur Erde…" - ein Szenario, das sich Alan Harper in der Erfolgsserie "Two and a Half Men" mehrfach vorstellte. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Meteorit auf dem eigenen Wohnhaus landet, ist allerdings verschwindend gering. Wie sieht es aber mit Schrott aus dem Weltraum aus? Immerhin kreisen nach Schätzungen der Europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...