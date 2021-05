Der DAX dürfte sich am Freitag auf seinem wieder erhöhten Niveau behaupten. Zwei Stunden vor dem Auftakt taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,2 Prozent im Plus auf 15.394 Punkte. Für eine positive Wochenbilanz fehlen ihm aber noch einige Punkte, nach vier Handelstagen beträgt der Saldo minus 0,3 Prozent.Investoren zeigten sich derzeit unsicher, in welche Richtung der nächste Schritt gehen werde, schrieb Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Sie seien derzeit gefangen ...

