DGAP-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges

LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH - Einstieg in die eigene Serienfertigung von Batteriesystemen



21.05.2021 / 07:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-Hoc Mitteilung LION Smart GmbH - Einstieg in die eigene Serienfertigung von Batteriesystemen Baar, 21. Mai 2021 - Ad-hoc: Die LION Smart GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG und Entwickler von elektrischen Energiespeichern und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik führt fortgeschrittene Verhandlungen über den Erwerb von Technologie- und Produktionslizenzen von der BMW AG im Bereich Hochvoltbatteriesysteme mit dem Ziel einer eigenen Serienfertigung von Batteriesystemen. Zugleich soll die bestehende Partnerschaft mit der BMW AG vertieft und um die Zusammenarbeit im Bereich Einkauf von kritischen Batteriekomponenten (u.a. Batteriezellen) erweitert werden. Wir erwarten davon einen schnellen, vereinfachten Einstieg in die Serienfertigung und können so die gestiegene Nachfrage nach Batteriespeichern in den nächsten Jahren zuverlässig und selbstständig bedienen.



Über die LION E-Mobility AG:



Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik.

Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc. Verantwortlich für die Pressemitteilung ist der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG. www.lionemobility.com Kontakt LION Smart

Thomas Hetmann

Managing Director | Board Member

LION E-Mobility Investor Relations

Sebastian Duering

Telefon: +49 221 94991871

Mobil: +49 151 58204309

E-Mail: ir@lionemobility.com LION E-Mobility Investor Relations

Matthias Glemser

Telefon: +49 89 360363247

E-Mail: ir@lionemobility.com



Disclaimer:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.





Kontakt:

Thomas Hetmann

Mitglied des Verwaltungsrats Kontakt:Thomas HetmannMitglied des Verwaltungsrats 21.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de