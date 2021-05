CHRYSO, ein führendes Unternehmen bei der Entwicklung nachhaltiger Lösungen für die Baubranche, bringt EnviroMix auf den Markt, ein globales Angebot an innovativen Produkten und Dienstleistungen zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen von Beton, das sich an Hersteller von Transportbeton und Fertigkomponenten wendet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210520005854/de/

The development of low-carbon concrete is a major challenge for the construction industry. (Photo: Shutterstock)