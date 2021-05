Ford produziert seit Jahrzehnten das beliebteste Auto in den USA. Jetzt wird dieses Modell zum ersten Mal vollelektrisch. Warum ist der Lightning so vielversprechend? Ford hat den F-150 Lightning vorgestellt. Der Lightning stellt die vollelektrische Variante des F-150 Pick-Up dar, das Auto, welches in 39 der letzten 44 Jahren am meisten verkauft wurde. Vieles spricht dafür, dass die E-Version auch sehr gut bei den Verbrauchern ankommt. Allein in ...

