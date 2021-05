Der Gesundheitskonzern Fresenius SE (ISIN: DE0005785604) wird an diesem Freitag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der DAX-Konzern will für das Jahr 2020 eine um 5 Prozent erhöhte Dividende von 0,88 Euro (Vorjahr 0,84 Euro) an seine Aktionäre ausbezahlen. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Kurs von 45,85 Euro bei 1,92 Prozent. Dies wäre die 28. Dividendenerhöhung in ununterbrochener Folge. Fresenius ...

