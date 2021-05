EU-Kommission lässt Vorwürfe gegen BMW fallen. Ergebnisplus von 1 Mrd. Euro im 2. Quartal erwartet. Daimler Truck will Marge durch steigenden Arbeitsplatzabbau erhöhen. Herausforderung liegt im Abschied vom Dieselmotor. Schwerer Schlag für die Lufthansa. Die Thiele-Erben ziehen sich zurück.Die Entwicklung der asiatischen Aktienmärkte bleibt auch am Freitag uneinheitlich. Während sich Tokio und Taiwan im Aufschwung befinden, verzeichnen die Märkte in China und Seoul Abschläge. Die Futures sind dagegen klar auf eine positive Eröffnung ...

