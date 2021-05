DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Marktbericht

MOBOTIX AG: Zwei Zukunftstechnologien im Einklang: MOBOTIX CLOUD Lösung sichert den reibungslosen Betrieb an E-Tankstellen von CITYWATT



21.05.2021

MOBOTIX M73 Tag/Nacht IoT Kameras mit IR-Strahler überwachen die Einfahrt. Weitere MOBOTIX MOVE Dome-Kameras sind auf die E-Ladesäulen gerichtet. Der Fokus liegt auf der Bildaufzeichnung, um die Auslastung, eventuelle Fehlbedienungen, Beschädigungen oder Vandalismus feststellen und dokumentieren zu können.



Die Nachfrage nach Elektromobilität und dem Ausbau der Ladeinfrastruktur wächst stetig. Es ist für die Betreiber eine Herausforderung, den Überblick zu behalten. Da E-Tankstellen üblicherweise ohne Personal vor Ort betrieben werden, werden die Bilddaten dezentral in der MOBOTIX CLOUD gespeichert. Der Betreiber ruft die Daten dann bequem über das Gerät seiner Wahl, wie Smartphone oder Tablet, sowie im Browser ab. Und das bei höchster Datensicherheit. So ist die direkte, zentrale Überwachung und Kontrolle mehrerer Standorte rund um die Uhr möglich. "Mit der MOBOTIX CLOUD ermöglichen wir unseren Kunden die extrem einfache Nutzung einer professionellen MOBOTIX Videoanlage. IT-Kenntnisse sind dazu nicht erforderlich. Zudem ist die Lösung jederzeit skalierbar und sehr kostengünstig, da keine Software, Speichergeräte, oder IT-Personal erforderlich sind", betont Christian Heller, MOBOTIX Sales Director DACH.



Es muss sichergestellt sein, dass die Anlage jederzeit zuverlässig funktioniert, in einwandfreiem Zustand ist und Fehler, Beschädigungen oder Vandalismus vermieden bzw. aufgeklärt werden. Zudem sind Informationen zur Auslastung elementar. Die MOBOTIX Videotechnologie liefert wichtige Informationen über das Ladeverhalten der Kunden und der genutzten Fahrzeuge. Die Auswertung dieser Daten ermöglicht die Optimierung der Nutzung, z.B. für zukünftige Entscheidung über geeignete Standorte und die Anzahl der benötigten Säulen. "Zwei Zukunftstechnologien treffen aufeinander. Es ist ein gutes Gefühl, mit der MOBOTIX CLOUD Technologie auf diese Weise den Weg in die Elektromobilität und nachhaltige Fortbewegung zu unterstützen", so Hartmut Sprave, MOBOTIX CTO.



Dies ist ein weiteres Beispiel in der Entwicklung der angekündigten Unternehmensstrategie, die sich auf skalierbare High-End-Videoüberwachungslösungen mit Fokus auf vertikale Marktanforderungen konzentriert.

