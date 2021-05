Guten Morgen, der DAX ist am Mittwoch am 50er-EMA mit dem Verlaufstief bei 14.961 Punkten wieder nach oben abgeprallt und konnte die Aufwärtsdynamik am Vortag weiter fortsetzen. Der DAX ging am Vortag bei 15.370 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Freitag notiert der DAX im frühen außerbörslichen Handel etwas höher bei 15.390 Punkten. Möglicherweise gelingt dem DAX bereits heute ein weiterer Hochlauf bis zum Widerstandsbereich ...

